Arthur Picoli e Aline Riscado

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:38 | Atualizado 27/06/2021 14:40

Rio - Depois que Aline Riscado curtiu uma foto de Arthur sem camisa e ainda comentou "lindão", a internet começou a shippar o provável casal. A empolgação, no entanto, saiu um pouco do controle quando um seguidor comparou Carla Diaz, ex do crossfiteiro, e Aline Riscado. "E o Arthur que saiu de Carla Diaz pra Aline Riscado? É, o garoto tá mandando bem. isso que é ter um rostinho e corpo padrão", disse um seguidor.

Arthur não gostou nada do comentário e deu uma aula sobre respeito no Twitter. "Extremamente desrespeitosa essa postagem. Mulher não é moeda de troca, e não estou com ninguém, automaticamente não troquei ninguém. Acho que respeito é o mínimo que podemos ter pelas pessoas. Se quiserem falar dos meus erros, me cobrem, não coloquem outras pessoas no meio. Beijos", disse o ex-BBB.

