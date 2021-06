Johnny Solinger - Reprodução

Publicado 27/06/2021 12:28 | Atualizado 27/06/2021 12:30

Rio - Johnny Solinger, ex-vocalista do grupo Skid Row, faleceu neste sábado (26), aos 55 anos. A ex-banda do cantor confirmou a morte através das redes sociais e emitiu uma nota de pesar.

A nota foi publicada no perfil oficial do grupo no Instagram. "Estamos tristes ao ouvir a notícia de nosso irmão Johnny Solinger. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e fãs dele.", diz comunicado.

Solinger foi vocalista do grupo entre 1999 e 2015 e estava sofrendo com um problema grave no fígado. Em maio deste ano, o cantor pediu ajuda financeira dos fãs para ajudar no caso de insuficiência hepática. No entanto, o boletim médico com a causa da morte de Johnny Solinger ainda não foi divulgado.