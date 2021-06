Fátima se emocionou com as mensagens - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 21:46 | Atualizado 26/06/2021 21:57

A apresentadora Fátima Bernardes se emocionou com um recado enviado pelo namorado Túlio Gadelha ao programa 'Se Joga'. O quadro era uma homenagem à jornalista pelos nove anos do 'Encontro com Fátima Bernardes' e ela foi ás lágrimas com as mensagens de carinho.

"Meu encontro com Fátima foi um encontro de olhares, energias, espíritos, talvez até um reencontro. Eu vejo que esse sucesso do Encontro se deve às pautas, à equipe, mas sobretudo à apresentadora. Uma pessoa sensível, estudiosa, carismática, segura. Parabéns, meu amor, e muito obrigado por tê-la em minha vida, dividindo e conquistando", disse Gadelha.

No programa, ela disse que já se incomodou com a diferença de idade com o amado e que é muito feliz em compartilhar a vida com ele.

"É bom demais compartilhar a vida com ele. Ele fala de outras vidas porque eu falava se às vezes não dava certa revolta de a gente ter nascido em épocas diferentes. Ele diz que não porque ele acredita na vida após a morte. Ele diz: Como você sabe se a gente não é uma história que já vem de antes? Se a gente nasceu na mesma época em outro momento?", disse, emocionada.