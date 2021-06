Giulia Be - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021

Giulia Be fez um desabafo após ser criticada por sua apresentação no "Encontro com Fátima Bernardes" desta quarta-feira. A cantora publicou alguns Stories, no Instagram, e chegou a chorar ao falar sobre o assunto.

Segundo Giulia, as críticas foram bastante pesadas. Nos vídeos, a cantora falou que sempre que via pessoas públicas postando vídeos chorando se perguntava se era de a melhor hora. Hoje, ela entendeu o motivo e explicou: "Eu estava com muita ansiedade antes de entrar na Fátima. Ninguém achou que eu ia conseguir. A própria produtora falou para eu não entrar ao vivo. Eu consegui, eu entrei. Eu estou em uma semana de lançamento, o mundo está tão estranho. Não está fácil para ninguém". começou.

"Quem me acompanha sabe que sou extremamente perfeccionista, gosto de ensaiar e ter as coisas certas. Eu sabia que não ia dar certo hoje. O que eu ia fazer? Às vezes a gente acorda e não está no nosso melhor dia. Mas tem que fazer! É trabalho!", continuou.

"Só queria pedir desculpas para os meus fãs e as pessoas que me acompanham, que queria ter visto outra Giulia ali. Para todo mundo que fala mal, só pensem duas vezes. Me deixem em paz, por favor. Eu não quero que pareça ingratidão por essa carreira e esse momento, eu estou feliz. Eu tenho tudo! Saúde, amigos, família, fãs incríveis, uma carreira incrível. Às vezes eu me cobro por estar triste, mas não tem jeito... Às vezes a gente não consegue controlar, mas vai passar", finalizou.