Matheus deu entrevista para o programa Encontro com Fátima BernardesReprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:59 | Atualizado 16/06/2021 12:03

Rio - O instrutor de surfe, Matheus Ribeiro esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes, nesta quarta-feira para dar detalhes sobre a acusação de furto de uma bicicleta elétrica que sofreu no último sábado, no Leblon, na Zona Sul do Rio. O rapaz disse que nunca havia passado por situação parecida, apesar de entender a situação do país com relação ao racismo.

"Nós negros lidamos com isso, mas foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha sido incriminado, acusado de tal forma, publicamente assim, com toda certeza 'você pegou essa bicicleta, essa bicicleta é minha, é igual a minha' mesmo que eu provasse que não era a bicicleta dele, não importava o que eu falasse", explicou o rapaz.

Matheus conta que estava com a chave da bicicleta na ignição e que o homem estava com outra chave na mão dele, o que já indicaria que não seria possível que o equipamento dele fosse roubado.

"Eu peguei o meu celular pra tentar mostrar alguma foto antiga, alguma coisa que eu tivesse no celular e tirei a chave da ignição da minha bicicleta pra provar que eu tinha uma chave e, se ele tinha a chave da bicicleta dele na mão dele, não estávamos falando da mesma bicicleta. Eu tentei mostrar pra ele, ele não me ouviu e pegou o cadeado da minha bicicleta pra tentar abrir com a chave dele", explica.

Segundo o rapaz, a chave do outro homem nem mesmo chegou a entrar no cadeado da sua bicicleta e a partir daí, ele sentiu a revolta de estar sendo acusado injustamente. Ele conta que decidiu filmar o ocorrido quando viu que o jovem que o acusava não tinha dúvidas sobre ele ter roubado o equipamento.

"Decidi começar a filmar desde o momento que eu entendi que ele tinha certeza que eu roubei a bicicleta porque nós estamos no Rio de Janeiro e o furto de bicicletas acontece então, uma pessoa vir desesperada pra você, eu pensei de primeiro momento que ele estava pedindo ajuda. Eu não sei o nome dele, não sei de onde que ele é, não sei onde foi furtada a bicicleta dele então, faltaram muitas informações e teve muita certeza do lado dele de que a bicicleta era dele", explicou.

Matheus disse que a certeza do rapaz de acusá-lo era baseado na cor do instrutor de surfe. "Uma bicicleta padronizada, existem muitas iguais eu acredito que se eu fosse um jovem branco, ele no mínimo me perguntaria de outra forma, se apresentaria de outra forma porque tinham muitas pessoas ali, segurança de shopping pra você chegar dizendo 'é minha', só acontece quando é um branco acusando um negro", desabafou.

A cantora Iza estava no programa e disse que havia mandado uma mensagem para Matheus sobre o ocorrido. Ela também desabafou e explicou que essa era a realidade vivida pela população negra no país.

"Graças a Deus esse caso tomou uma proporção grande porque muita gente deu apoio, o apoio que ele merece, mas o racismo mata fere e adoece todos os dias então, isso é muito doloroso, sabe? Não existe outra razão para que alguém acuse com tanta certeza outra pessoa de furto, a luz do dia, na frente de um shopping", desabafou.

O vídeo de Matheus repercutiu desde o sábado, quando foi publicado e outros artistas deram apoio ao rapaz. Mc Rebecca publicou em seu Twitter "Até quando isso? As esperanças de um país melhor cada vez que passa fica menor. Triste demais!". O ex-BBB João Luiz Pedrosa também manifestou sua indignação em sua rede social "Já acordei com essa".

Matheus foi ouvido na 14ªDP (Leblon) após registrar um boletim de ocorrência contra Mariana Ribeiro Spinelli. Ela e o jovem que foi filmado acusando o instrutor de surfe serão ouvidos nesta quinta-feira.