Maya, filha de Isabela MatteReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 17:45

Rio - A comemoração mensal de nascimento dos bebês tem sido cada vez mais elaborada em época de redes sociais. Os mesversários, como são chamados, têm ganhado tema e decoração especiais. A influenciadora digital Isabela Matte, por exemplo, escolheu um tema para lá de inusitado para a comemoração de dois meses do nascimento da filha Maya.

A festinha da pequena foi tema 'Grávida de Taubaté', em alusão à história de uma falsa gravidez de uma mulher no município de São Paulo. As imagens da bebê, que fez um ensaio com peruca e uma réplica da roupa usada pela suposta grávida, geraram grande comoção nas redes sociais.

De um lado, seguidores identificaram o tema da comemoração como algo muito original e criativo. Outros, no entanto, se incomodaram com a brincadeira de fingir que uma bebê estava grávida.

Confira publicação: