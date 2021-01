Bruno Gagliasso e o filho Bless Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 11:08

Rio - Mais uma vez, Bruno Gagliasso não fez questão de esconder que é pai coruja. Agora, o ator resolveu lembrar momentos da viagem que fez com os filhos Títi e Bless para Fernando de Noronha no inicio do mês. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, Bruno aparece passando protetor solar no pequeno, que tem 4 anos é fruto do relacionamento do ator com a apresentadora Giovanna Ewbank.

"Meu Sol....", escreveu Bruno, na legenda. Além de Títi e Bless, o casal também é pai de Zayn, nascido durante a pandemia.

Nos comentários, Bruno e o pequeno receberam muitos elogios de fãs e de amigos famosos. "Lindinho demais", escreveu Deborah Evelyn.