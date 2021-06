Por IG - Gente

Rio - A popstar Madonna realizou uma apresentação na icônica casa noturna The Boom Boom Room, em Nova York, na última quinta-feira (24), para celebrar a reabertura do local e o Pride Weekend, em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+.

De acordo com as informações do Gotham Magazine, a Rainha do Pop aproveitou o ensejo para leiloar algumas fotos suas. O leilão aconteceu depois que Madonna cantou os mega hits I Don’t Search I Find e Hung Up.

Uma das fotos foi adquirida pelo valor de US$ 10 mil(cerca de R$ 49 mil no câmbio atual). O valor foi direcionado para o Hetrick Martin Institute, que trabalha em prol da comunidade LGBTQIA+ para oferecer moradia e auxilio aos jovens.

“Aprenda a amar um ao outro e comece a amar a si mesmo”, disse Madonna.

