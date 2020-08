Madonna comemora aniversário com maconha, namorado e filhos

Rio - Madonna completou 62 anos neste domingo. Para comemorar a data, a cantora foi para uma balada na Jamaica, onde está com o namorado, Ahlamalik Williams, de 25 anos, e alguns de seus filhos. A cantora postou no Instagram algumas fotos e vídeos da sua festa de aniversário. Em uma das imagens, ela aparece com um baseado na boca e segurando uma bandeja cheia de maconha. Em outra imagem, ela aparece abraçada com a filha mais velha, Lourdes Maria, de 23. "Bem vindo a Jamaica", escreveu a cantora.

Mais cedo, Madonna também havia postado fotos dos filhos David Banda, de 14, Mercy James, de 15, e as gêmeas Estere e Stelle, de 7, se divertindo no mar da Jamaica. O único filho que não apareceu nos registros de Madonna foi Rocco, de 20. O DJ Diplo também participou da festa da cantora. Em uma das imagens, Lourdes Maria aparece usando uma máscara de proteção contra o coronavírus.