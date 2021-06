Caio Braz e Juliette Freire - Reprodução/Montagem

Caio Braz e Juliette FreireReprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 27/06/2021 19:39

Rio - Caio Braz, apresentador do canal do canal GNT, parte do grupo Globo, se desculpou após fazer algumas críticas sobre a performance musical de Juliette Freire em lives temáticas de festa junina. A ex-BBB dividiu o palco com grandes nomes como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Wesley Safadãoe Alceu Valença, mas parece que Caio não gostou dela ter sido escolhida para cantar.

fotogaleria

Publicidade

"Eu amo Juliette, torci muito por ela. Só dá ela em todas as lives de São João, com os maiores da nossa história. Com Gil. Com Elba. Ela sabe cantar? Não sabe. A gente tem que ter o mínimo de bom senso. Pra dividir microfone com Gil e Elba a responsabilidade é grande. Tem muito cantor e musicista foda no Brasil. Juliette pode apresentar, ser anfitriã, postar. Cantar é algo muito sublime. E mal cantado é ruim demais kkkkkkk", debochou o apresentador.

Logo depois, no entanto, Caio fez um pedido de desculpas em vídeo, explicando que suas críticas eram direcionadas à indústria musical e não a Juliette, de quem ele é fã.

Publicidade

Confira:

Publicidade

TOTALMENTE desproporcional o hate que jogaram aqui hoje, em nenhum momento eu ofendi Juliette; eu falei que ela não canta bem e o que eu ouvi foi totalmente ladeira abaixo e ultra ofensivo, baixo calão. Ninguém tá pronto mesmo pra ler qualquer coisa que não esteja no script. — a crise é estética (@Brazinho) June 24, 2021

Inúmeras vezes defendi Juliette no BBB e outro dia postei que ia ser incrível ela fazer um show de forró dela com muitos artistas nordestinos. Depois que eu a vi participando das lives eu acho que ela tem um longo caminho a percorrer e aparentemente isso não pode ser dito. — a crise é estética (@Brazinho) June 24, 2021

Publicidade