Em transmissão mais curta que o habitual, presidente se defendeu das críticas em relação ao atraso da vacinação contra a Covid-19

Por iG

Publicado 25/03/2021 20:04 | Atualizado 25/03/2021 20:05

São Paulo - Em live realizada nesta quinta-feira (25) nas redes sociais, Bolsonaro se confundiu ao se defender de suposta omissão na compra de imunizantes e disse que o governo tomou medidas "contra vacinas" com antecedência.

"As medidas contra vacinas foram tomadas lá atrás. Muita nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer. Mas, graças ao trabalho do ministro Pazuello, hoje em dia temos condições de dizer que, até o final do ano, teremos cerca de 500 milhões de doses de vacinas no Brasil", disse

O presidente lembrou que nesta quarta-feira (24) o Brasil passou de 500 mil doses aplicadas e disse que falta "a prefeitura e o estado informar para a saúde a relação daqueles que receberam a vacina".

Ainda em defesa própria, Bolsonaro reafirmou que sempre defendeu a compra de vacinas, mesmo tendo, em pelo menos dez oportunidades, desdenhado da imunização.

"Entre eu e a vacina existia a Anvisa. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa nós compramos", afirmou. Segundo ele, em no máximo três meses, o Brasil começará a fabricar os imunizantes com IFA (Insumo farmacêutico ativo) próprio, e disse que o país exportará vacinas depois que toda a população for imunizada.