Publicado 02/02/2021 12:08 | Atualizado 02/02/2021 12:13

Rio - Maria Zilda, de 67 anos, comandou por nove meses o que chamou de "Lives da Alegria", no Instagram. As entrevistas feitas pela atriz, desde maio de 2020, vinham causando grande repercussão por conta das inúmeras declarações polêmicas, revelações e brincadeiras que foram feitas no espaço. No entanto, parece que tudo chegou ao fim.

"Quero dar uma satisfação a quem foi meu parceiro, a quem me acompanhou durante todos esses meses. A Live da Alegria surgiu com o propósito de levar alegria para as pessoas. Eu não sinto mais essa alegria. Foram meses que eu consegui fazer isso, mas vai acabar porque não tem mais alegria. Não há mais pessoas que eu convide que aceitem participar. As pessoas estão muito tristes e preocupadas com a própria vida, e estão cobertas de razão. Eu também estou preocupada, panicada, estou muito só. Quero pedir desculpas por não conseguir mais levar alegria para vocês. Não está dando mais, está muito difícil", desabafou a atriz nas redes sociais.

Em seu vídeo de despedida, Maria Zilda criticou o momento político que o país está vivendo. "O governo e a política estão acabando com nosso país. A gente combinou de não falar disso nas lives, mas esperei a última para poder falar. Esse país não é digno de nós. Esse presidente não é digno do país", disse.

A atriz prometeu não se afastar dos fãs. "Vocês foram grandes companheiros para mim, foram minha vida, minha razão de viver. Uma pena que a Live da Alegria tenha terminado assim. Sempre fui muito verdadeira, e eu não ia enganar vocês e me despedir dando risada. Meus amores, se cuidem, não saiam de casa sem máscara. A gente tem que ficar vivo", finalizou.