Rio - Vivi Fernandez é um nome conhecido do público por suas participações em vários programas de TV. Ela já foi dançarina dos programas de Luciano Huck, Alexandre Frota e Sergio Mallandro, musa da Banheira do Gugu e das pegadinhas. Mas a loira ganhou dinheiro mesmo foi com os filmes pornô. No entanto, participar das produções atrapalhou sua vida sexual.

"Vendi um milhão de DVDs. Vivi muito isso, assistia a muito filmes para aprender como era e fiquei muito profissional. Perdi a espontaneidade. Não conseguia mais separar o profissional do pessoal. Hoje, está OK, acho que estou bem resolvida com isso na minha cabeça, mas na dos outros, não. O problema é a cabeça do outro. Os homens querem repetir as cenas na vida real, mas esquecem que nos filmes eu vivia uma personagem", disse Vivi em entrevista ao canal no YouTube de Theodoro Cochrane.

Vivi atuou em quatro produções, todas elas com seu ex-namorado, Hugo Mark. O namoro, no entanto, não vingou. "Foi muita exposição para o casal", afirmou a musa, que sempre quis ser famosa. "Queria ser qualquer coisa que me fizesse aparecer na T", relembrou.

Vivi também recordou o empurrãozinho na carreira que ganhou de Scheila Carvalho. "Eu me inscrevi no concurso da loura do Tchan, mas fui eliminada numa das etapas. Minha família era vizinha em Minas Gerais da Scheila, que já tinha virado a morena do grupo. Eles ficaram com dó de mim e me conseguiram um trabalho em São Paulo como uma das assistentes de palco do programa 'H'".