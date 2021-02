Sarah Andrade, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 18:01

Em uma conversa na cozinha do vip, neste sábado, Sarah e Julieette falaram sobre gravar a relação sexual. A advogada disse que quando não tem intimidade com a pessoa, pede para o parceiro colocar o celular em um canto e não mexer. Nesse momento, Sarah revelou que já tentaram filmá-la durante o sexo com uma câmera escondida.

fotogaleria

Publicidade

"Fiquei muito put*! Fiz tudo o que ele pediu, fui na câmera e apaguei", contou.

Juliette revelou que já tentaram filmá-la enquanto dormia mas acordou na hora.