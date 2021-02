Karol Conká Reprodução/Globo

Rio - Após a formação do quarto paredão do "BBB 21" na noite deste domingo, no qual disputa a permanência na casa com Arthur e Gilberto, Karol Conká conversou com Projota sobre a sua eliminação do reality. A cantora disse que deseja sair do programa e da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, pois teve sonhos negativos em relação à sua participação no mesmo.

"Aqui é muito fácil, pra mim, se perder. É muito fácil adoecer. E eu tive um sonho em que eu ficava louca. Não que vá ficar louca, mas talvez a minha luz vá apagando e não é isso que eu quero. Parece que a minha noção já foi aqui, já deu", declarou a rapper.



Em seguida, Conká ainda disse não querer mostrar seu lado mais frágil para familiares. "Já deu. Vim e causei, fui a mina bomba do rolê. Eu fui do céu ao inferno. E agora, a única coisa que eu sinto é alívio, porque eu vou ser ouvida. Podem pensar: 'Ah, eu não queria que ela saísse, mas ela tá passando mal'. É uma caridade, tira porque vai dar ruim. Vou passar o dia chorando, deitando num canto, depois vou ficar em posição fetal sem comer. Meu filho não pode ver isso, nem minha mãe", disse.

Karol também afirmou que tem tudo para ficar até a final, mas que este é o seu momento. "Tem que ter humildade para reconhecer que a gente tem limites. E isso me deixa mais calma porque estou sendo sincera comigo mesma. Antes de ontem, de ontem, eu já tava assim 'definhandinho', sabe?".

Sarah rebate posicionamento de Karol

Com a possibilidade de sair do programa, Karol também demonstrou não ligar para os haters. "Eu não estou nem aí. Espero que todo mundo tenha falado mal de mim pelas minhas costas porque eu já vivo isso, entendeu? E é normal as pessoas falarem mal da gente, [isso] não quer dizer, necessariamente, quer dizer que a gente é uma merd* de pessoa", disse.

Em outro cômodo do "BBB 21", ao notar a nova postura de Karol, Sarah logo tratou de analisar a situação. Em conversa com Caio e Rodolffo, a líder declarou: "Na minha cabeça, as pessoas só pensam em realmente desistir, quando elas dizem 'quero sair', é porque acham que, tipo, tá pegando mal pra elas".

"Por exemplo, eu pensei [em sair] porque eu estava assim, meio abalada, mas passou. Coisa de meia hora e eu: 'Opa, está louca? Você não está fazendo nada de errado'", completou.

