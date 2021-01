Flávio Fachel chora ao vivo ao noticiar início da vacinação contra a covid-19 para idosos na semana que vem Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 08:18 | Atualizado 28/01/2021 11:11

Rio - O jornalista Flávio Fachel se emocionou ao vivo no "Bom Dia Rio", da Globo, na manhã desta quinta-feira. O apresentador não segurou as lágrimas ao noticiar que o início da vacinação contra covid-19 para idosos será na semana que vem.

Os internautas também ficaram comovidos com a emoção de Fachel. "Deu vontade de dar até um abraço no Fachel que ficou emocionado com a notícia da vacinação. Dá até um calorzinho no coração saber que a vacina está chegando nas pessoas que a gente ama", escreveu uma pessoa.

"Fachel, que emoção, que coração, chorei junto, comecei o meu dia com a esperança renovada de dias mais serenos e melhores", comentou outro internauta. "Fachel chorando no #bdrj representa a população que está cansada do negacionismo e cheia de esperança", disse um rapaz.

A melhor notícia do dia que até o @flaviofachel se emocionou. Tem que chorar mesmo amigo. A esperança, ela chegou e para ficar. pic.twitter.com/ONotNDNPOA — Gabriel Menezes (@briel_menezes) January 28, 2021

Fachel, que emoção , que coração, chorei junto, comecei o meu dia com a esperança renovada de dias mais serenos e melhores. — Ronaldo (@Ronaldo53546930) January 28, 2021 Como não amar o Fachel??? Lindíssimo melhor repórter — Mia (@VitoriaJessicad) January 28, 2021 Jornalista Fachel chorando ao dar a notícia da vacinação aos idosos no Rio de Janeiro, coisa mais fofa, aff emocionei :') — primeiro raio de sol (@rairarodrigx) January 28, 2021 fachel chorando agora no bom dia RJ representou todo mundo que não é bolsominion, que estava aguardando esse momento e vendo que ainda há esperança — regina (@alougigina) January 28, 2021 #fachel chorando no #bdrj representa a população que está cansada do negacionismo e cheia de esperança! #VemVacina — Romulo sem medo de virar jacaré (@romuloaf) January 28, 2021