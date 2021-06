Alessandra Negrini - Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 28/06/2021 08:20 | Atualizado 28/06/2021 09:10

São Paulo - Alessandra Negrini protestou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste domingo. Em postagem no Instagram, a atriz pediu a queda do chefe de estado por conta de sua gestão durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2). "Meus óculos novos! Ai, que delícia de domingo!", escreveu na legenda, completando com a torcida e a manifestação política sobre o tema. "Vai cair, vai cair, vai cair! Fora Bolsonaro", pediu.



Não é de hoje que famosos se manifestam contra o presidente. Mônica Martelli, Fernanda Lima, Samantha Schmütz são exemplos de nomes que criticam com frequência o político. Alguns, como Ivete Sangalo e Carlinhos Maia, inclusive, foram criticados por demorarem a tomar um lado.



O último trabalho de Negrini em novelas foi em 2018, quando deu vida a Susana em "Orgulho e Paixão". Em 2021 a atriz foi destaque na série "Cidade Invisível", na qual interpretou Inês, uma bruxa inspirada na Cuca.