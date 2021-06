Leandra Leal - Reprodução TV Globo

Publicado 27/06/2021 11:14

São Paulo - A atriz Leandra Leal criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no programa "Altas Horas" exibido na madrugada deste domingo.

Durante a conversa com o apresentador Serginho Groisman, a atriz questionou como deixaram Bolsonaro ser eleito. "Acho que tem uma autocrítica que a sociedade tem que fazer agora. Como a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Ele já falava sobre preconceito, já destilava o seu ódio, já falava sobre homofobia, já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Quem se permitiu achar que foi uma escolha difícil, relativizou a homofobia, o racismo", analisou.

Leandra Leal também criticou a forma como Bolsonaro se comporta desde a época das eleições em 2018. "O desprezo que ele tem pelas pessoas, a falta de empatia, como ele imita as pessoas com falta de ar, ele já tinha isso no discurso, já tinha isso em sua prática", apontou.



A atriz ainda pediu atenção do povo para as próximas eleições. "Não é piada. Preconceito não é piada. É sério. Olha o que a gente está passando (...) Estamos passando por uma pandemia, mas tem inúmeras outras injustiças que a gente pode continuar passando em nosso país. E eu espero muito que essa seja uma lição desse momento", completou a atriz.



