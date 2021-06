O roteirista Junior Figueiredo (à esquerda) e o humorista Rodrigo SantAnna (à direita) - Reprodução Internet

O roteirista Junior Figueiredo (à esquerda) e o humorista Rodrigo SantAnna (à direita)Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:22

Rio - O ator e humorista Rodrigo Sant'Anna fez um desabafo, neste domingo, sobre homofobia. Ele repercutiu uma propaganda de TV que fala sobre adoção homoafetiva e contou o desejo de adotar uma criança com o marido, o roteirista Junior Figueiredo. Por outro lado, lamentou ainda sofrer olhares agressivos quando troca afeto com o marido publicamente e fez um "convite a reflexão".

fotogaleria

Publicidade

"Hoje estava caminhando na praia e vi dois casais lésbicos que estavam só de mãos dada. Percebi que um casal heterossexual passou por elas, parou e ficou olhando. É impressionante, eu quase parei porque... Não quero mais ser tratado como um bicho, que é observado como se tivesse um comportamento diferente do todo", disse ele.

"Gostaria, sinceramente, de poder convidar todos a refletirem. Quantas vezes você e o seu namorado ou namorada, que são casais héteros, trocam carícias nas ruas sem que as pessoas julguem e olhem de maneira preconceituosa. Toda vez que eu vou trocar algum tipo de caricia com o Junior, que é o meu marido, eu me sinto observado, incomodado, julgado. E, talvez, na nossa geração, isso não vai mudar, infelizmente, mas a gente tem a possibilidade de passar esse conceito respeitoso para as nossas crianças", refletiu o humorista.



Publicidade

"Sexualidade os pais não podem ensinar, mas caráter, autoestima, respeito ao próximo... Isso é dever dos pais. Mesmo sendo gay, eu acredito que consiga fazer isso para as crianças que eu quero poder educar", finalizou ele.