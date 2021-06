Adriane Galisteu - Reprodução

Adriane GalisteuReprodução

Por iG

Publicado 28/06/2021 13:56

Rio - Em entrevista ao canal de Leda Nagle, no Youtube, a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre seu casamento, a vida que leva atualmente e relembrou o início da fama.

fotogaleria

Sobre seu marido, com quem está junta desde 2010 e com quem tem o filho Vittorio, de 10 anos, Galisteu assume: "A chegada do Alexandre na minha vida me caiu uma fichona. Eu arrumei um homem que bota rumo na minha vida assim. Bota o meu pé no chão. É um cara que não é deslumbrado com a minha história. Ele me admira, mas ele não é deslumbrado. Ele é um cara que rala, que trabalha com a família dele também. Acorda cedo, volta tarde... Então, a gente tem uma vida bem normal. E isso é uma coisa que eu não tinha".

Publicidade

"Eu tinha vida bem de estrela, de artista. Eu tinha um monte de gente atrás de mim. Gastava um dinheiro louco. Saía dinheiro pela janela, saía dinheiro pelo ralo, ia saindo dinheiro e eu não contava dinheiro. E a coisa ia indo... E hoje eu tenho uma vida de pagar conta, saber quanto entra, saber quanto sai, apesar de eu ser péssima nisso. Mas, eu sou uma mulher muito mais contida. Sei o valor das coisas. Não que eu não soubesse antes, mas tinha uma trava", revelou a apresentadora sobre o seu passado.

"Era meio trauma de pobre também. Porque quando você foi muito pobre, você tem vontade de fazer as coisas. Eu tinha tanta vontade de viajar e eu, assim, continuo com essa vontade... Eu viajava assim: 'Tenho três dias. Mãe, vamos para Londres?'. E Levava mais quatro comigo e ia todo mundo de primeira classe... Eu fazia essas coisas. Eu ia jantar em Paris e voltava... Mas eu vivi, me diverti", relembrou.