Ana Maria e o francês Johnny Lucet - Reprodução/Instagram

Ana Maria e o francês Johnny Lucet Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 22/06/2021 11:06 | Atualizado 22/06/2021 11:12

São Paulo - O empresário francês Johnny Lucet comentou o fim do casamento com Ana Maria Braga e disse que ficou surpreso com o fim do relacionamento, além de revelar não ter mais contato com a apresentadora. Em entrevista ao jornal Extra, o europeu falou que a relação terminou quando ele viajou para Portugal em março para se encontrar com a família e cuidar dos negócios.



fotogaleria

Publicidade

"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho", diz Johnny.

Ele fala que pretende voltar ao Brasil quando terminar de cuidar dos negócios em Portugal e quando a pandemia estiver controlada. O francês explica que ele e Ana continuam casados no papel, mesmo que não se falem mais. "Ela é a minha mulher", afirma.

Publicidade

Johnny negou os boatos de que o casamento com Ana Maria teria terminado porque ele maltratou funcionários da apresentadora. "Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade", diz.

Ana Maria e Johnny se conheceram no segundo semestre de 2019. O casamento deles aconteceu em fevereiro do ano seguinte, em uma cerimônia íntima realizada na casa da global. Ao longo do relacionamento, o empresário se dividiu entre o Brasil, Portugal e França e durante esse período Ana enfrentou um câncer no pulmão.