Ana Maria Braga se irrita com a produção ao vivo no Mais Você - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 18:54

Rio - A separação de Ana Maria Braga já é um dos assuntos mais comentados da semana. Após ela anunciar o fim da relação, o ex da apresentadora do 'Mais Você' se disse surpreso com o término e contou que ainda se referia a Ana Maria como sua mulher