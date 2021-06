Leonardo Vieira - Reprodução Instagram

Leonardo Vieira revelou que está recebendo diversas ameaças de morte pelas redes sociais. Em uma publicação nesta segunda-feira, dia do Orgulho LGBTQIA+, o ator publicou uma imagem nas redes sociais e falou sobre os ataques.

"Estou recebendo, no direct aqui do Instagram, ameaças de morte por ser gay. Covardes, enrustidos, infelizes, invejosos e frustrados se escondem atrás do suposto anonimato da internet".







Nos comentários, seguidores e amigos de Leonardo saíram em sua defesa. "Sério isso! Era só o que faltava", escreveu um. "Não passarão! Não deixe de prestar queixa formalmente", comentou outro.. "Denuncie e se mantenha firme, querido - você é maior que isso. Todo o meu respeito e minha admiração", publicou um terceiro.