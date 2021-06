Bárbara Evans - Reprodução

Publicado 28/06/2021 15:58 | Atualizado 28/06/2021 16:00

A modelo Bárbara Evans usou as redes sociais, nesta segunda-feira (28), para tirar dúvidas dos seus fãs sobre o tratamento de fertilização in vitro que ela está realizando para engravidar.



Bárbara Evans surgiu com o rosto bastante inchado para explicar para uma seguidora o motivo das modificações em seu corpo após uso de corticóides. "Olha eu hoje (...) Antes da coleta são 15 dias de estimulação dos ovários. Isso causa inchaço neles e acaba irritando o intestino que acaba inchando também", explicou.



A modelo, de 30 anos, revelou que pretende ter 3 filhos com o marido Gustavo Theodoro. Ela ainda explicou o motivo do tratamento ao responder uma seguidora sobre as dificuldades em engravidar. "Gustavo: produção e qualidade baixa de espermatozoides. Eu:Endometriose e cirurgia no ovário", completou.



Nas redes sociais, Bárbara Evans tem compartilhado com os fãs a rotina da fertilização in vitro. Veja:









