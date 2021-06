O Dia Explica: o significado da sigla LGBTQIA+ - Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 20:19

Rio – 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A sigla, que está em constante atualização, funciona como um modo para representar as características específicas de cada grupo único de pessoas que compões a comunidade.

Contudo, tanto a sigla como os integrantes que ela representa sofrem preconceitos todos os dias. Para ajudar a combater esse preconceito, O Dia Explica trouxe uma edição especial para o Dia do Orgulho LGBTQIA+, com o significado de cada uma das letras do alfabeto colorido. Confira: