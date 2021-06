Senador Omar Aziz - Reprodução / Twitter Omar Aziz

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 00:27 | Atualizado 25/06/2021 00:42

Rio – O senador Omar Aziz (PSD – AM) utilizou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (24) para pedir ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que “dê o exemplo e use máscaras”. O líder da CPI da pandemia se referia ao vídeo que repercutiu na tarde de hoje , onde Bolsonaro sugere a uma criança que tire a máscara para falar com ele.