Tati Quebra Barraco - Reprodução

Tati Quebra BarracoReprodução

Por IG - Gente

Publicado 23/06/2021 11:54

Rio - Tati Quebra Barraco se posiciona nas redes sociais contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e também fala sobre pautas sociais. Em interação com os seguidores no Instagram, ela falou sobre a falta de posicionamento político dos famosos.

fotogaleria

Publicidade

Ao ser perguntada sobre o que acha das celebridades que não apoiam o ex-presidente Lula (PT) e nem Bolsonaro, a cantora disse: "Quem não se posiciona já está posicionado. Acho que no momento pouco me importa se a madame é de esquerda ou de direita. Temos problemas maiores, e um deles está no poder".

Confira a opinião da cantora sobre outros assuntos: