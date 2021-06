- Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:25 | Atualizado 28/06/2021 18:44

fotogaleria Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta segunda-feira, as três primeiras placas do Patrimônio Cultural Carioca do Circuito da Diversidade em pontos históricos da cultura LGBTQIA+ carioca. A rota é uma homenagem da Secretaria de Cultura, em parceria com a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (Ceds Rio) e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.

Além das inaugurações das placas, o Dia do Orgulho LGBTQIA+ será marcado por uma sessão solene na Câmara dos Vereadores do Rio, em que serão homenageadas personalidades do movimento carioca. A sessão foi transmitida ao vivo pela TV Câmara, às 16h.

Publicidade

Neste Dia do Orgulho, as placas foram instaladas no endereço do antigo Cabaret Casanova, palco da Madame Satã, no Largo da Carioca, local onde o cronista João do Rio trabalhava, e no Parque do Flamengo, em homenagem à Lota de Macedo Soares. Localizado na Avenida Mem de Sá, 25, Lapa, o Cabert Casanova era considerado uma das casas de show mais antigas da Lapa e, além de receber Madame Satã, foi palco de Laura de Vision, Meime dos Brilhos e do grupo Dzi Croquettes.

O cronista, contista e teatrólogo João do Rio é um dos grandes nomes da imprensa brasileira. Fundador do jornal A Pátria, no Largo da Carioca, Centro do Rio, João do Rio era atacado por ser assumidamente homossexual. A arquiteta-paisagista e urbanista Lota de Macedo Soares foi uma das idealizadoras do Parque do Flamengo, na Zona Sul do Rio. A atriz Glória Pires retratou sua vida no filme "Flores Raras", que mostra o relacionamento dela com a poetisa Elizabeth Bishop.