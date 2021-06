146ª DP (Guarus) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

146ª DP (Guarus) Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:53 | Atualizado 29/06/2021 10:59

Rio - Agentes da 146ªDP (Guarus), sob o comando do delegado Pedro Emílio Braga realizaram a 7ª fase da operação Refrenata, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, na manhã desta terça-feira. Todos os sete alvos foram capturados. Os presos eram ligadas ao tráfico de drogas da região. A ação conta com o apoio de policiais do 8ºBPM (Campos). O líder das atividades criminosas da região, Leandro Bola, conhecido como Leandrinho foi um dos presos.



De acordo o delegado responsável pela ação, o objetivo era cumprir mandados de prisão contra acusados de homicídios durante a guerra entre grupos rivais que disputam a área para venda de drogas. A ação concentrou esforços no bairro Parque Prazeres, onde ocorreram confrontos entre células de traficantes rivais nas últimas semanas. Durante esse episódio, morreu um dos principais líderes do tráfico na região. Em uma etapa anterior, realizada em julho do ano passado, três pessoas foram presas. Elas também eram acusadas de homicídio e associação para o tráfico.

Publicidade

"Essa operação vem sendo realizada há alguns meses e hoje saímos para dar cumprimentos a sete mandados de prisão após investigações. Capturamos todos os sete indivíduos dentre eles Leandro Bola, hoje identificado como principal líder da comunidade Tira Gosto, a maior favela usada como ponto de venda de drogas da região. Todos os presos são ligados ao trafico de drogas", explicou.

Segundo o delegado, Leandro Bola, da facção Terceiro Comando, seria o mentor intelectual de diversos homicídios na região do Parque Prazeres e tinha o objetivo de dominar o ponto de vendas de drogas da região.