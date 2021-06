Evandro Santo mostra seu quarto em clínica de reabilitação - Reprodução Instagram

Publicado 27/06/2021 08:18

A clínica fica localizada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, e o humorista compartilhou um pouco da rotina do lugar. "Hoje é sábado, dia de visita aqui na clínica. Não tive visita hoje, mas tive três na semana passada. E eu adoro quando chegam as visitas porque elas sempre trazem sobremesas e todos nós dividimos", iniciou. São Paulo - Evandro Santo, humorista que participou do programa "Pânico" e do reality "A Fazenda", está internado pela quinta vez em uma clínica de reabilitação por causa do vício em drogas e compartilhou com seus seguidores, neste sábado, fotos do quarto onde está dormindo.A clínica fica localizada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, e o humorista compartilhou um pouco da rotina do lugar. "Hoje é sábado, dia de visita aqui na clínica. Não tive visita hoje, mas tive três na semana passada. E eu adoro quando chegam as visitas porque elas sempre trazem sobremesas e todos nós dividimos", iniciou.

Logo depois, Evandro publicou uma foto do seu quarto. Ele está em um cômodo com duas camas. A decoração do ambiente conta com quadros nas paredes, um baú que serve como mesa de cabeceira e almofadas estampadas.



O ator avisou aos seguidores que pretende gravar as atividades da próxima semana para que eles entendam o trabalho realizado na clínica.