Carnavalesco Paulo Barros já atuou na escola de São CristóvãoLuciano Belford

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 00:05 | Atualizado 27/06/2021 00:08

Rio - O carnavalesco Paulo Barros vai promover, nesta segunda-feira (28), uma palestra gratuita com os diversos segmentos do Paraíso do Tuiuti, a partir das 19h. No encontro chamado de 'Paulo Barros - Sem Segredos', o artista, que está de volta à escola de São Cristóvão, vai contar mais detalhes da carreira e motivar os componentes da Azul e Amarelo para o próximo desfile.

Paulo é dono de quatro campeonatos e quatro vices no Grupo Especial do Rio. Ele volta a trabalhar no Tuiuti, onde assinou o desfile de 2003, na Série A. Na ocasião, ele chamou atenção pela estética inovadora apresentada, com o abre-alas e a coroa (símbolo do Tuiuti) decorados com latas de tintas. A escola terminou em quarto lugar, faturando diversos prêmios.

A agremiação ressalta que o uso de máscara será obrigatório. Todas as medidas contra a propagação do coronavírus serão tomadas no evento, que ocorrerá na quadra do Tuiuti (Campo de São Cristóvão, 33).

Em 2022, o artista desenvolverá o enredo 'Ka ríba tí ÿe - Que Nossos Caminhos Se Abram'.