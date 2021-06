Juliette participa de live ao lado de Xand Avião - Reprodução/Intagram

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 21:26 | Atualizado 26/06/2021 22:03

Juliette, a campeã do 'BBB 21', continua investindo na carreira de cantora. Depois de participar da live do gigante Gilberto Gil, e do "Arraiá do Safadão", a paraibana apareceu em outra apresentação ao vivo, dessa vez, ao lado de Xand Avião. Na tarde de hoje, ela usou os stories no Instagram para divulgar trechos de um ensaio.

Após a apresentação, Xand agradeceu a presença de Juliette. "Alegria ter você conosco. Viva São João! Viva o Nordeste. Viva o Brasil!", escreveu o cantor.