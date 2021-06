Operação no Complexo do Salgueiro tem um morto e dois feridos por tiros - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:35 | Atualizado 29/06/2021 10:53

Rio - Pelo menos três homens foram baleados na manhã desta terça-feira (29) no conjunto de favelas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam retirada de barricadas nos acessos à comunidade.

De acordo com moradores, um dos baleados não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado apenas pelo apelido de Bruxo.

A polícia diz que a operação na localidade cumpre as determinações impostas pelo Superior Tribunal Federal (STF), que restringiu as ações policiais nas comunidades do Rio durante a pandemia da covid-19.

A PM confirma que dois homens atingidos por tiros foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. O estado de saúde não foi divulgado. Pelo menos um fuzil foi apreendido pelos policiais.