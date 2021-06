Apreensões feitas pela PM. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:11

Rio - Um motorista de aplicativo foi feito refém por criminosos na manhã desta terça-feira após ser direcionado para uma corrida no bairro de Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi mantido no porta-malas do carro, mas conseguiu escapar e acionar a PM.



De acordo com os relatos da vítima, ao chegar no destino, para iniciar a corrida pelo aplicativo que trabalha, acabou sendo abordado por quatro homens armados, que o obrigaram a entrar no porta-malas do veículo. Após realizarem diversos assaltos pela região a bordo do carro, os bandidos estacionaram na Rua Armando Sales, em Rodilândia.

Neste momento, o motorista contou que percebeu os criminosos deixando o veículo e, com isso, conseguiu escapar do porta-malas. Assim que se libertou, o homem ligou para a Polícia Militar, e indicou o endereço onde o carro estava.

No local, agentes do 20ª BPM (Mesquita) conseguiram encontram e prender três criminosos. O quarto indivíduo mencionado pela vítima não foi encontrado.

Com os suspeitos foram apreendidos um simulacro de pistola, quatro celulares e dinheiro em cédulas. Eles foram encaminhados para a 52ªDP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado.

