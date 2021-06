Operação mira quadrilha responsável por fraude em bombas de combustíveis - Reprodução

Operação mira quadrilha responsável por fraude em bombas de combustíveis Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:47 | Atualizado 29/06/2021 11:01

Rio - Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizaram na manhã desta terça-feira (29) a operação 'Fraude na Bomba', para cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários investigados na instalação de microchips em bombas de combustíveis para fraudar a venda em postos de gasolina.

Um dos investigados é um empresário conhecido pelos apelidos de '71' ou 'Rei do Chip', em referência ao esquema de fraude. Além dele, a polícia também aponta o filho como integrante do grupo que mantém sociedade em uma empresa de informática especializada na fabricação e instalação de chips para adulterar bombas de combustível.

Publicidade

"Com a instalação desses chips em bombas de combustível, os veículos deixam de abastecer em média entre 7% e 15% do valor mostrado que realmente é pago pelos consumidores, aumentando não só o lucro do posto, mas também praticando outros crimes como de sonegação fiscal e crime contra as relações de consumo", explica a Polícia Civil.

A polícia diz que o grupo aproveitou o esquema de fraude para obter lucros, compras de carros de luxo e até entrar para o ramo de postos de combustíveis. Pelos menos três postos eram administrados por eles em Irajá, Resende e Angra dos Reis. Somente um dos postos foi negociado pelo valor de R$1,8 milhão.