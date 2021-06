Família da jovem Kathlen Romeo chega para ser ouvida na DH Capital, na Barra da Tijuca. Na foto, a avó, Sayonara Fátima - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Família da jovem Kathlen Romeo chega para ser ouvida na DH Capital, na Barra da Tijuca. Na foto, a avó, Sayonara FátimaEstefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:25 | Atualizado 29/06/2021 12:08

fotogaleria

Publicidade

A designer de interiores estava na comunidade para visitar parentes na comunidade e foi atingida durante um confronto entre a Polícia Militar e traficantes. A jovem chegou a ser socorrida, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), não resistiu aos ferimentos, logo após chegar ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.

O porta-voz da Polícia Militar, major Ivan Blaz, disse na ocasião que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins foram atacados por traficantes . Segundo o porta-voz, os PMs foram os primeiros a chegar no local em que Kathlen estava. De acordo com ele, os militares disseram que não foram os responsáveis pelos disparos que mataram a jovem.

Publicidade

No último dia 11, a corporação informou que os 12 agentes envolvidos na operação no Complexo do Lins foram afastados das ruas. Cinco deles prestaram depoimentos duas vezes.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) informou que fará uma reprodução simulada da morte de Kathlen. O objetivo da ação é descobrir a origem dos tiros que atingiram a jovem, e se havia confronto com traficantes no local, como afirmaram os policiais em depoimentos. O trabalho poderá confirmar ou descartar as versões apresentadas sobre o caso.