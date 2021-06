O número total de infectados está em 18.420.598 - Reprodução

Publicado 27/06/2021 18:07 | Atualizado 27/06/2021 19:10

O Brasil perdeu 739 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 513.474 óbitos pela doença desde o iníco da pandemia . Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (27).



Já o número de infectados está em 18.420.598, com 33.704 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos está em 1.664.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (126.050), Rio de Janeiro (55.181) e Minas Gerais (45.888). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.731), Acre (1.736) e Amapá (1.824).

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2), São Paulo também lidera, ultrapassando 3,6 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 1,7 milhão, e Paraná, com mais de 1,2 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (85.463), seguido por Roraima (111.720) e Amapá (116.708).