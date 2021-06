Vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech - Reprodução

Vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech Reprodução

Por iG

Publicado 27/06/2021 17:46 | Atualizado 27/06/2021 19:11

A Precisa Medicamentos, representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech , vai apresentar na segunda-feira (28) um pedido de uso emergencial da vacina Covaxin à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ). As informações são do Valor Econômico.

De acordo com o jornal, a solicitação erá feita porque a Covaxin obteve os resultados dos testes clínicos de fase 3, realizados na Índia. Concluídos na semana passada, os estudos apontam eficácia global de 77,8% contra a Covid-19.

Publicidade

Em meio à crise política em torno do imunizante , se a Anvisa aprovar o uso emergencial, muitas pendências impostas à importação da Covaxin serão eliminadas.

Anvisa e Covaxin

No dia 4 de junho, a Anvisa autorizou a importação excepcional da Covaxin, limitando o imunizante ao uso de no máximo 1% da população. Com isso, as 20 milhões de doses contratadas pelo governo federal teriam que ser reduzidas a 4 milhões.