Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:41 | Atualizado 29/06/2021 10:28

Rio - Um acidente entre um VLT e um ônibus interditou, na manhã desta terça-feira, um trecho da Avenida Presidente Vargas, altura da Avenida Rio Branco, sentido Praça da Bandeira, no Centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para a ocorrência às 8h40. Uma pessoa, que ainda não foi identificada, teve escoriações leves e foi liberada após ser atendida no local. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a via foi liberada às 9h20.

Por conta do acidente, o funcionamento do VLT precisou ser alterado. Em nota, a concessionária informou que a Linha 1 circulou entre Praia Formosa e Parada dos Museus e a Linha 3 entre Central e Santa Rita. Após a liberação da via, a operação foi normalizada até a estação Santos Dumont.

Até às 9h35, o trânsito seguia intenso na região.