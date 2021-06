Homem que se passava por gerente dos Correios é preso - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:18

Rio - Um homem que se passava por gerente de área operacional dos Correios foi preso em flagrante, na segunda-feira, por agentes da Polícia Federal. De acordo com a corporação, ele entrava em contato com as vítimas através de aplicativo de mensagens e emails falsos para propor a contratação delas, de forma terceirizada, em determinadas unidades postais. Ele foi preso no momento em que se apresentou para conseguir uma contratação. O homem não teve a identidade divulgada.

Os candidatos ao cargo de carteiros terceirizados pagavam quantias em dinheiro ao falso gerente para conseguir o emprego. A polícia informou que as investigações continuam para identificar os demais envolvidos, incluindo os terceirizados já contratados por meio do esquema.

O homem responderá pelo crime de estelionato, na modalidade tentada. O crime prevê pena de um a cinco anos de reclusão, além de multa.