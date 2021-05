Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:02 | Atualizado 24/05/2021 16:09

Rio - Os contribuintes contam com a rede de atendimento dos Correios, em todo o país, para fazer inscrições e atualizações do CPF , documento obrigatório para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 (ano-base 2020). O prazo para o envio do IR termina na próxima segunda-feira (31). A Receita Federal espera receber 32 milhões de documentos neste ano, mas, até as 11h desta segunda (24), foram enviadas 23.535.609. Desde 2019, o CPF passou a ser obrigatório a todos os dependentes dos contribuintes que precisem declarar o Imposto de Renda. Nos Correios, além da inscrição para quem não possui o documento, é possível fazer a regularização cadastral e a alteração de dados – como data de nascimento, nome (atualização após casamento/divórcio), número do título eleitoral, endereço e nome da mãe.Para esse serviço, o cidadão deve comparecer a uma agência dos Correios munido da documentação necessária (confira abaixo) e pagar o valor de R$ 7,00. O número do documento sai na hora.O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Não é obrigatório portar o cartão, mas o número do cadastro é único e exigido em várias situações - como inscrições de concursos, matrículas em universidades, principalmente, em operações financeiras.