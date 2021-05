Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda terminará às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio Artur Lima/ Divulgação

Rio - A uma semana do fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 (ano-base 2020), a Receita Federal informou que recebeu, até as 11h desta segunda-feira (24), 23.535.609 documentos. No Espírito Santo, foram enviadas 417.320 declarações e no Rio de Janeiro, 2.242.387, totalizando 2.659.707.



O prazo para entrega terminará às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio. Segundo o órgão fiscal, a expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período, sendo 636 mil no Espírito Santo e 3,4 milhões no Rio de Janeiro. Vale lembrar que quem perder o prazo estará sujeito a multa com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.



A declaração pode ser feita:



I - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2021, disponível no site da Receita Federal

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf);



II - pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual); e



III - pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.



