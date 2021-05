Assistente virtual está disponível nas versões do aplicativo 'Meu Imposto de Renda' para celulares e tablets Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Rio - Com o prazo para entrega da declaração de imposto de renda chegando ao fim e a alta procura para tirar dúvidas, foi criado mais um canal para orientar o preenchimento e envio do IRPF: um assistente virtual. A funcionalidade da Receita Federal está disponível nas versões do aplicativo 'Meu Imposto de Renda' para celulares e tablets. Se já tiver o app instalado, basta atualizá-lo nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Depois da atualização, basta clicar no ícone e digitar sua dúvida.

O assistente virtual, que também é conhecido como ChatBot, usa uma inteligência artificial que vai tentar responder diretamente a sua pergunta, ou então vai direcionar você para o menu de assuntos sobre o tema. Dessa forma, mesmo que ainda não tenha as respostas, ela vai orientar o caminho certo. Assim, o contribuinte não ficará perdido em meio às informações disponíveis.

De acordo com o órgão fiscal, o ChatBot foi criado para responder perguntas sobre preenchimento e entrega da declaração, incluindo as diferenças do Imposto de Renda 2021 com o IR do ano passado.

Como toda ferramenta de inteligência artificial, o assistente virtual precisa de um tempo para aprender as informações e isso vai acontecer no dia a dia. Algumas questões podem ficar sem uma resposta no início, e quanto mais usuários, mais exatas serão as informações com o tempo.

Se você tem alguma dúvida sobre o preenchimento de sua declaração, a Receita Federal orienta buscar primeiro a resposta no novo assistente virtual. Segundo o fisco, ele pode ajudar de forma rápida e imediata.