Veículos serão leiloados pelo Detro na próxima quinta-feiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:17 | Atualizado 29/06/2021 14:15

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) do Rio de Janeiro realiza na próxima quinta-feira (1º) leilão com 56 lotes, entre carros, motos e veículos pesados. Os lances poderão ser dados de forma on-line ou presencial, a partir das 10h. A modalidade presencial ocorre na Estrada dos Bandeirantes, 28.137, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Por conta da pandemia da covid-19, quem optar pelo leilão presencial, terá que obedecer as medidas de segurança das autoridades de saúde. O uso de máscara será obrigatório. Também será disponibilizado álcool em gel e mantido distanciamento entre os assentos.

Para participar, basta se cadastrar no site do leiloeiro - www.rebocarleiloes.com.br - . As informações são confidenciais e guardadas em sigilo, sendo utilizadas para emissão de nota fiscal. É importante lembrar que os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos.