Vereador Dr. Jairinho - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:58

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) confirmou que a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca pediu a prisão preventiva de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido) por torturar o filho de uma de suas ex-namoradas, a estudante Débora de Mello Saraiva.

Criança foi agredida por Doutor Jairinho, segundo a polícia. Foto, de 2015,mostra menino engessado após ter fraturado o fêmur Reprodução

Jairinho já havia sido indiciado no dia 1º de junho por quebrar o fêmur do filho da vítima, que tinha 3 anos à época da tortura. As agressões só foram reveladas por Débora no segundo depoimento, no dia 16 de abril. A fala foi uma retratação a declaração prestada no dia 22 de março, quando a estudante não menciona um relacionamento conturbado com Jairinho, mas oculta as agressões físicas.

O político é acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos. Ele e a namorada, Monique Medeiros, mãe do menino, estão presos pelo crime.