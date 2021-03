Motociclista foge de operação em Búzios e deixa a droga cair na rua Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 27/03/2021 07:36 | Atualizado 27/03/2021 09:15

Búzios - Um motociclista fugiu de uma operação no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e deixou a droga cair pela rua. As drogas foram apreendidas na subestação pela Guarda Municipal em uma operação de trânsito realizada pelo Detro no DPO de Manguinhos.

O motociclista ia sentido ao Centro de Búzios, e ao avistar a operação do Detro que contou com o apoio dos agentes da Guarda Municipal, visivelmente assustado, manobrou bruscamente e fugiu com a moto sem placa, em direção ao Bairro de Cem Braças.

De acordo com a Guarda, na fuga o elemento deixou cair uma sacola que continha 26 pinos vazios, 4 barras de uma pasta e um sacole de um pó Branco semelhante à cocaína.

Segundo os agentes, eles levaram o material para a delegacia e os procedimentos legais foram tomados.