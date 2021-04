Detro-RJ faz fiscalização em diversos pontos do estado Foto: Divulgação / Detro-RJ

Publicado 05/04/2021 18:00

Rio - Mais de 200 multas foram aplicadas apenas no mês de março, de acordo com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ). O órgão aplicou 101 multas em ônibus, 41 em vans e 62 em motoristas particulares fazendo transporte remunerando sem autorização.