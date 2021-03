Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:23

fotogaleria

Rio - Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e da Polícia Militar vistoriaram 267 veículos no primeiro fim de semana de atuação nas barreiras sanitárias em apoio às Prefeituras. Além disso, 22 veículos foram impedidos de entrar nos municípios.A equipe atuou em Paraty, Angra dos Reis, Rio das Ostras, além de vários pontos da capital. As ações seguem até 01 de abril.