Rodrigo Ibiapina é ex-comandante do 8º BPM de Campos, além do 32º BPM de Macaé e 25º BPM em Cabo Frio. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 12:50 | Atualizado 25/06/2021 14:22

CAMPOS - O comandante do 6º Comando de Policiamento de Área (CPA), Rodrigo Ibiapina Chiaradia, sofreu um acidente de moto na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Parque Tamandaré, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, Ibiapina seguia para a sede do 6º CPA quando colidiu com um automóvel Chevrolet Corsa. Ele foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado (HFM), sofreu apenas escoriações leves e passa bem. O motorista do carro não teve ferimentos.

O comandante do 8º BPM, Gustavo Pinheiro Marques, esteve no local e acompanhou Ibiapina até o hospital, para prestar solidariedade.