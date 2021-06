Jou estava na casa de amigos dos donos, para fazer um tratamento; sem aguentar de saudade, fugiu. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 16:35 | Atualizado 23/06/2021 16:36

CAMPOS - Um cão leal caminhou cerca de 40 quilômetros em uma busca para se reunir com os donos depois de escapar do lar do cuidado temporário em que foi colocado. Jou, de raça não definida, desapareceu da residência da sua tutora em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e caminhou durante nove dias pela BR-101 até à praia de Atafona, em São João da Barra, aonde retornou o seu lar de origem.



De acordo com a dona do cão, Leda Lysandro, no dia 1º de junho, “Jou” foi levado de Atafona para Campos para fazer um tratamento no saco escrotal. O animal precisou permanecer na casa de amigos dos donos, um lugar seguro para que pudesse usar as medicações.

“Logo após, na madrugada do dia 3 de junho, as imagens foram resgatadas pelas câmeras da rua Sacadura Cabral, mostrando o momento em que fugiu. Ele conseguiu retirar o colar de proteção e pular o muro, fugindo. Na manhã de quinta-feira, então, não amanheceu em casa”, contou Leda. Desde então um processo angustiante de buscas pelo cachorro foi iniciado.

“Fizemos várias buscas a pé pelos arredores. Em seguida, buscas de carro. Fizemos saídas constantes, chegamos a pensar em espalhar cartazes com a foto dele, enfim. No dia 8 de junho, para a nossa surpresa, a amiga Eduarda Ribeiro, ao vir de Atafona para Campos viu Jou na estrada, próximo a Degredo, em direção a Atafona. Tentou se aproximar, mas ele parecia agitado a beira estrada. Ela, então, avisou meu ex-marido, que também estava imbuído nas buscas. Ainda sem encontrá-lo, naquele momento, meu coração se encheu de esperança porque tive certeza, alguma coisa me dizia, que ele chegaria na nossa casa de Atafona”, ressaltou.

Já na manhã do dia 12 deste mês, o filho de Leda a acordou com uma ligação por chamada de vídeo. “Mãe, Jou retornou à casa de Atafona, sua casa. Está de baixo do banco!”, emocionou-se, Leda, ressaltando. “Meu Deus, é inacreditável. Ele fugiu de Campos dia 3 de junho e chegou à casa de Atafona no dia 12. Foram 40 quilômetros de distância. O cheiro da maresia, o vento nordeste e desejo de casa o guiou. Jornada linda e altamente simbólica para mim. Poesia em vida. História que precisa ser contada e que vou contar”.



Leda expressa o seu amor pelos animais contando uma história que só poderia ter um final feliz na Praia de Atafona. “Meu amor canino, Jou Boca Preta Lysandro, comedor de sandálias havaianas, bravo, pulador de muros, vira-latas legítimo! Fez história! Voltou sozinho para casa, percorreu uma BR-101, 40 km e voltou sozinho. Você já é lenda, sua vida me faz feliz. Deus, obrigada, São Francisco de Assis”, encerrou emocionada.